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Giriş Tarihi: 14.10.2021 16:02 Son Güncelleme: 14.10.2021 16:34

Önce misafire, sonra eşine ateş açtı: Eşi yangın merdiveninden kaçtı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Önce misafire, sonra eşine ateş açtı: Eşi yangın merdiveninden kaçtı

Diyarbakır’da Kadir K. adlı bir kişi, yanında çalışan 23 yaşındaki Bünyamin Yavuz’a yemek masasında kurşun yağdırdı. Yavuz hayatını kaybederken Kadir K.'nın eşi ise Senem K., yangın merdiveninden kaçarak kurtuldu.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yol yapım işleriyle uğraşan 33 yaşındaki Kadir K, yanında çalışan elemanı Bünyamin Yavuz'u (23) evine davet etti. Yavuz ile birlikte alkol alan Kadir K., kısa bir süre sonra 26 yaşındaki eşi Senem K.'ya yemek hazırlamasını istedi.

Kadir K. masaya davet ettiği elemanı Bünyamin Yavuz ile tartışmaya başladı. Kısa sürede tartışma şiddetlenince Kadir K., belindeki tabancayı çıkarıp Yavuz'a ateş etmeye başladı. Yavuz kanlar içerisinde yere yığılırken, bu sırada mutfakta olan eşi Senem K., silah sesleri üzerine içeri girdi. Bünyamin Yavuz'u kanlar içerisinde yerde yattığını gören genç kadın, çığlıklar atmaya başladı.


Bünyamin Yavuz

Kadir K., bu kez eşi Senem K.'ya ateş etti. Yara almadan daireden çıkmayı başaran genç kadın, apartmanın yangın merdivenini kullanarak canını zor kurtardı.

Senem K.'nin bağırması ve silah sesleri üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, genç kadını polis otosuna alırken, elinde silahı olan Kadir K'nın teslim olmasını istedi.

Bir süre direnen Kadir K., daha sonra ikna olarak teslim oldu. Gözaltına alınan Kadir K, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kadir K'nın teslim olmasının ardından polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri olayın yaşandığı eve girdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Bünyamin Yavuz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

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Önce misafire, sonra eşine ateş açtı: Eşi yangın merdiveninden kaçtı
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