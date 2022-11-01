Önce motosiklete sonra ağaca çarptı

İstanbul'da ağır çalışma koşulları ve bakımsız araçların yol açtığı İETT kazalarına bir yenisi daha eklendi. Avcılar-Büyükçekmece seferini yapan 34 JL 2561 plakalı otobüs şoförü kırmızı ışıkta beklediği sırada fenalık geçirdi. Otobüs önce bir motosikletliye ardından kaldırımda bulunan ağaçlara ve ikaz tabelasına çarparak durabildi. Motosiklet sürücüsünün hafif yaralandığı kazada, kaldırımda kimsenin olmaması faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.