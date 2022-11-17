Önce muhtarı ve başkanı, sonra kendını öldürdü

Tokat'ta, bir köy muhtar, galerici kuzeni ve dernek başkanı akrabaları, tabancayla öldürülmüş olarak bulundu. Tokat'ta merkeze bağlı Eskiköy'de, önceki gece saat 01.00 sıralarında, bir ahırın yanında park halinde bulunan otomobilin yanından geçenler, içinde 3 kişinin tabanca ile öldürülmüş olduğunu gördü. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, araçtakilerin köy muhtarı Bahattin Karnak (47), galerici amcasının oğlu Aydın Karnak (45) ve İstanbul'daki Eski Köyü Derneği'nin başkanlığını yapan akrabaları Halil Kargın (52) olduğunu belirledi. Cesetler, olay yerinde yapılan incelemenin ardından, otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerinde yapılan ilk incelemeye göre, Aydın Karnak'ın, Bahattin Karnak ve Halil Kargın'ı tabancayla öldürdükten sonra intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.