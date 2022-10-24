Önce nasihat verdi sonra öldürdü

Kayseri'nin Develi ilçesi Aşağı Everek Mahallesi'nde yolda karşılaştığı Mustafa Onur Sümengen'le ayaküstü sohbet eden M.T, Sümengen'e "Aman gezdiğin takıldığın kişilere dikkat et ortalık kötü" diyerek nasihatte bulundu. Mustafa Onur Sümengen ise M.T'ye nasihati için teşekkür ederek yoluna devam etti. M.T, daha sonra Mustafa Onur Sümengen'i arkasından gelerek bıçakladı. Göğsünden bıçaklanan Sümengen ağır yaralandı. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Onur Sümengen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olaydan sonra M.T'yi yakalayarak gözaltına aldı. M.T'nin 2 ay öncede bir başka kişiyi bıçakladığı ortaya çıktı.