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Giriş Tarihi: 11.12.2023

Önce parfüm sonra ölüm

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Önce parfüm sonra ölüm
İstanbul Bakırköy'de sokakta beslediği kedilerin parfüm kokmaya başladığını ve kısa süre sonra kaybolduğunu ya da öldüğünü iddia eden Sevdenur Babadağ, bu duruma çözüm bulunmasını istedi. Babadağ, "Bahçede beslediğimiz kedilerde tuhaflık hissetmeye başladım. Hepsinin burnu tıkalı, gözleri yaşlıydı. Vücutlarında ağır bir parfüm kokusu vardı. Kedilerin zamanla ortadan kaybolduğunu fark ettim. 5-6 tanesi de bizim elimizde öldü. Solunum sıkıntısı çeken bir kedimiz var. Onun üzerinde de aynı koku var. Bu duruma çare bulunmasını istiyoruz" dedi. Veteriner Hekim Kemal Can Küçük ise parfüm, deodorant gibi kimyasalların cilt, solunum yoluyla alınması ya da göze temasının kedi ve köpekler için oldukça tehlikeli hatta ölümcül olabileceğini belirtti.

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Önce parfüm sonra ölüm
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