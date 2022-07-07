Önce rehin aldı sonra iş yerini ateşe verdi

Ertesi gün sabah erken saatlerde evden çıkan ve bir benzinliğe uğrayarak bidonla yakıt alan Mehmet T, dini nikahlı eşinin Altıparmak Mahallesi Arap Şükrü Sokağında bulunan 3 katlı masaj ve terapi salonuna gitti. Anahtarla içeriye giren zanlı, elindeki bidonu iş yerine boşaltıp ateşe verdi. 3 katlı iş yeri alev alev yanarak küle döndü. Olaydan sonra kaçarak kayıplara karışan Mehmet T, bir kez daha polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. "Kundaklama" suçundan adliyeye sevk edilen Mehmet T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.