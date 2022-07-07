Önce rehin aldı sonra iş yerini ateşe verdi

Osmangazi ilçesinde yaşayan ve kıskançlık krizine giren 35 yaşındaki Mehmet T. geçtiğimiz pazartesi akşamı Çekirge Mahallesi'nde ikamet eden dini nikahlı eşi 31 yaşındaki Gülistan K. ile 8 ve 6 yaşındaki iki kızını bıçak zoruyla rehin almıştı.
İhbar üzerine gelen polis ekiplerinin operasyonuyla etkisiz hale getirilen ve gözaltına alınan Mehmet T, çıkarıldı mahkemece şartlı serbest bırakıldı.
Ertesi gün sabah erken saatlerde evden çıkan ve bir benzinliğe uğrayarak bidonla yakıt alan Mehmet T, dini nikahlı eşinin Altıparmak Mahallesi Arap Şükrü Sokağında bulunan 3 katlı masaj ve terapi salonuna gitti. Anahtarla içeriye giren zanlı, elindeki bidonu iş yerine boşaltıp ateşe verdi. 3 katlı iş yeri alev alev yanarak küle döndü. Olaydan sonra kaçarak kayıplara karışan Mehmet T, bir kez daha polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. "Kundaklama" suçundan adliyeye sevk edilen Mehmet T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.