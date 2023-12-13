Önce sağlığına kavuştu sonra anne oldu

Mustafa ve Havva Ünal çifti, 2010 yılında evlendi. Evlendikten kısa süre sonra genç kadına karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu. Yıllarca karaciğer tedavisi gören genç kadın, anne olamadı. 2020 yılında ise Malatya'dan uygun donörün bulunmasıyla Ünal'a İnönü Üniversitesi Hastanesi'nde nakil yapıldı. Karaciğer naklinden 2 yıl sonra Havva Ünal doğal yoldan hamile kaldı. Doktorlar ise genç kadına karaciğer naklinden sonra hamileliğin hem anne hem bebek için riskli olduğunu belirterek, "Ya bebeğin ya da karaciğerin" diyerek uyarıda bulundu. Ancak Ünal çifti, bebeklerinden vazgeçmedi. Adana'da özel bir hastanede görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum, Perinatoloji (Yüksek Riskli Gebelikler) Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Cansun Demir'e başvurdu. Düzenli hamilelik takibinin ardından Çağrı bebek dünyaya geldi. Mutluluğu gözlerinden okunan Havva Ünal, "3 yıl önce karaciğer nakli oldum. Sonra hamile kaldım. Doktorlar hamileliğimin riskli olduğunu söylediler. Ama ben bebeğimi dünyaya getirmekte kararlıydım. Bebeğimden vazgeçemezdim. Doktorumuza güvendim ve bebeğimi sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdim" dedi.