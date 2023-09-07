Önce sapıklık sonra canilik! Delik deşik ettiler: 30 dikiş atıldı!

Bana, 'Tanımıyorum, beni takip ve taciz ediyorlar' dedi. Ben de bunu duyunca polisi arayın diye bağırdım. O sırada da bana bıçağı saplayıp kaçtılar. 3 buçuk saatlik bir ameliyatın ardından 2 gün yoğun bakım servisinde tedavi gördüm. 4 gün de normal odada tedavim sürdü. Vücuduma 30 dikiş atıldı. Bıçak böbrek duvarıma isabet etmiş. Zedelenmeler var. Hastanede kontrollerim oluyor. Nefes almakta ve günlük yaşamda zorlanıyorum ama yine olsa yine yaparım. Pişman değilim" dedi.