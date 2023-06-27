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Giriş Tarihi: 28.6.2023

Önce sevgilisini sonra kendini silahla vurdu

ABBAS ÇAKAR
Önce sevgilisini sonra kendini silahla vurdu
Kocaelı'nde Hasan Ceylan'dan (32) 2 gündür haber alamayan yakınları, polise başvurdu. Eve giden polisler, kapıyı çilingir yardımıyla açarak içeriye girdiklerinde, Ceylan ve aynı yaştaki kız arkadaşı Gözde Vural'ı ölü olarak buldu. Polis, yaptığı ilk incelemede ikili arasında tartışma çıktığını ve Ceylan'ın, Vural'ı başından silahla vurduktan sonra kendini de öldürdüğünü belirledi. Düzce'de ise cadde ortasında Yeliz O. isimli kadın birlikte yaşadığı Ahmet C.'yi çantasından çıkardığı silahla öldürdü.

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Önce sevgilisini sonra kendini silahla vurdu
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