Önce sohbet sonra hırsızlık

Şişli Ergenekon Caddesi üzerinde H.A. isimli şüpheli şahıs yolda geçen vatandaşlardan gözüne kestirdiği bir kişinin yanına gidip sohbet etmeye başladı. Şüpheli şahıs, mağdur şahsa onu tanıyormuş gibi konuşup, ortak bir konu bularak mağdur şahsa güven verip ve kısa bir görüşme yapma bahanesiyle telefonunu isteyip daha sonra telefonla birlikte hızla kaçarak izini kaybettirdi. Mağdur şahsın durumu polis ekiplerine ihbar edip eşkal bilgilerini verdikten sonra, şüpheli şahsın kimlik bilgileri tespit edildi. Yapılan yakalama çalışmasında takip edilen şüpheli şahıs Zeytinburnu ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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Şüpheli şahsın emniyetteki sorgulamasında 3 adet güveni kötüye kullanma ve 1 adet yağma suçundan faili olduğu ayrıca benzer asayiş suçlarından da suç kaydının olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A. çıkarıldığı mahkemece güveni kötüye kullanma ve yağma suçlarından tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.