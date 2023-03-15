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Giriş Tarihi: 16.3.2023

Önce soydular sonra helallik istediler

İHA
Önce soydular sonra helallik istediler
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde İsmail Budak'ın depo olarak kullandığı ev, ocaktan beri hırsızların meskeni oldu. Farklı tarihlerde birçok kez eve giren şüpheli veya şüpheliler birçok inşaat malzemesini çaldı. Budak, çalınan malzemelerinin yanı sıra evin duvarlarına yazılan yazıları da görünce adeta çileden çıktı:



"Baba, biraz dağıttım hakkını helal et, cidden paraya çok ihtiyacım vardı. En kısa zamanda söz ödeyeceğim. Lütfen küfür etme." 150 bin lira zararının olduğunu söyleyen Budak'ın şikâyeti üzerine polis ekipleri inceleme başlattı.



Hırsızlığın güvenlik kamerasına yansıdığını ve eve birden fazla şüphelinin girdiğini aktaran Budak, "Bir ekip gibi rahat ve profesyonel hırsızlık yapıyorlar. Arka taraftan depo olarak kullandığım eve giriyor, sabah 6.30'da kendi evi gibi ön kapıdan çıkıyorlar. Yazının sonuna gülücük koymuş, dalga geçer gibi" dedi.

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Önce soydular sonra helallik istediler
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