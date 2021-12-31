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Giriş Tarihi: 31.12.2021 10:44 Son Güncelleme: 31.12.2021 10:48

Önce su kanalına sonra ceviz ağacına çarparak durabildi

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Önce su kanalına sonra ceviz ağacına çarparak durabildi

Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü önce su kanalına daha sonra ceviz ağacına çarparak durabildi. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Ömerli mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarında bulunan su kanalına ardından az ilerisindeki ceviz ağacına çarparak durabildi. Çarpma sonucu otomobil sürücüsü yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı. Sıkıştığı yerden çıkartılan sürücüye olay yerinde sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yapmasının ardından hastaneye kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekipler kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Önce su kanalına sonra ceviz ağacına çarparak durabildi
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