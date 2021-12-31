Önce su kanalına sonra ceviz ağacına çarparak durabildi

Kaza, Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Ömerli mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarında bulunan su kanalına ardından az ilerisindeki ceviz ağacına çarparak durabildi. Çarpma sonucu otomobil sürücüsü yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı. Sıkıştığı yerden çıkartılan sürücüye olay yerinde sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yapmasının ardından hastaneye kaldırdı.
Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekipler kazayla ilgili soruşturma başlattı.