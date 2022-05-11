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Giriş Tarihi: 11.5.2022 13:16 Son Güncelleme: 11.5.2022 14:15

Önce takip sonra baskın! Bir kiloya yakın zehirle yakaladılar...

EMİR SOMER EMİR SOMER
Önce takip sonra baskın! Bir kiloya yakın zehirle yakaladılar...

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; iki uyuşturucu satıcısını bir kilograma yakın uyuşturucu maddeyle suçüstü yakaladı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Yahya Kemal Mahallesi Talat Paşa Caddesi'nde bulunan bir parkın merdivenlerinde "Sarı" lakaplı bir kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Polisler tarafından fiziki olarak takibe alınan "Sarı" kod adlı uyuşturucu satıcısının girdiği adrese baskın yapıldı. M.T., B.T. ve "Sarı" lakaplı M.A. yakalanarak gözaltına alındı.

"Sarı" lakaplı uyuşturucu satıcısı yakalandı | Video

Adreste yapılan aramalarda; 922 gram Eroin maddesi, bir ruhsatsız tabanca, paketlenerek satışa hazır hale getirilen uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen dört bin 100 lira nakit para ve satışa hazır uyuşturucu maddeleri paketlemek üzere kullanılan çok sayıda küçük şeffaf kilitli poşet ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan ötürü adliyeye sevk edilen M.T. ve M.A. isimli iki uyuşturucu satıcısı tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. B.T. isimli şüpheli ise serbest bırakıldı.

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Önce takip sonra baskın! Bir kiloya yakın zehirle yakaladılar...
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