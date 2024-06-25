Önce tehdit etti dün öldürdü: ‘Hayattaki son bir kaç günün’

Konya'da 44 yaşındaki Arafa Yıldırım, bir süre gönül ilişkisi yaşayıp, kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Ümmü Döğer'i (42) oturduğu apartmanın girişinde silahla vurup öldürdükten sonra aynı silahla canına kıydı.Dün sabah 09.45 sıralarında gerçekleşen acı olay, merkez Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi Şahinağa Sokağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 4 çocuk annesi Ümmü Döğer mahalleye yeni taşınmıştı. Markete ekmek almaya çıkan Döğer, apartmana girerken Arafa Yıldırım tarafından tabancayla vuruldu. Yıldırım, Döğer'i vurduktan sonra kafasına ateş edip intihar girişiminde bulundu.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, iki ağır yaralıya da ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları iki ayrı hastaneye sevk etti. İki isim de kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Ümmü Döğer ve Arafa Yıldırım'ın iki yıl önce sevgili oldukları, genç kadının ilişkiyi sonlandırmak istediği, ayrılığı kabul etmeyen Yıldırım'ın ise Döğer'i, 'Seni öldüreceğim', 'Şu hayattaki son birkaç günün' şeklinde sürekli tehdit ettiği ileri sürüldü.Ümmü Döğer'den geriye bakkaldan aldığı ve yere düşen ekmekler kaldı. İşyerindeyken haberi alıp olay yerine gelen Döğer'in kızı Sümeyra Selvi ise gözyaşlarına hakim olamadı. Genç kız, "Annemi koruyamadım. Annemin peşini bırakmadı" diyerek gözyaşı döktü.