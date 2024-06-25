Önce tehdit etti sonra öldürdü: Hayattaki son birkaç günün





'SENİ ÖLDÜRECEĞİM' DEDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, iki ağır yaralıya da ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları iki ayrı hastaneye sevk etti. İki isim de kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.