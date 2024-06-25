Önce tehdit etti sonra öldürdü: Hayattaki son birkaç günün

Konya'da 44 yaşındaki Arafa Yıldırım, bir süre gönül ilişkisi yaşayıp, kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Ümmü Döğer'i (42) oturduğu apartmanın girişinde silahla vurup öldürdükten sonra aynı silahla canına kıydı.
Dün sabah 09.45 sıralarında gerçekleşen acı olay, merkez Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi Şahinağa Sokağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 4 çocuk annesi Ümmü Döğer mahalleye yeni taşınmıştı. Markete ekmek almaya çıkan Döğer, apartmana girerken Arafa Yıldırım tarafından tabancayla vuruldu. Yıldırım, Döğer'i vurduktan sonra kafasına ateş edip intihar girişiminde bulundu.
'SENİ ÖLDÜRECEĞİM' DEDİ
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, iki ağır yaralıya da ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları iki ayrı hastaneye sevk etti. İki isim de kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.