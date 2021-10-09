Önce tehdit sonra ateş

Saldırı 7 Ekim'de Konya
Adliyesi otopark girişinde meydana geldi. Avukat Abdulkadir İnci
(42) bir gün önce hacze gittiği Kadir Öztaş
ve yanında bulunan arkadaşı İsmail Elmamağaç
ile görüştü. Şüpheliler kendilerinin de adliyeye gideceğini söyleyerek bindikleri otomobilde avukat İnci'yi bacağından vurdu. Adliyeden kaçamadan polis tarafından yakalanan Elmaağaç ve Öztaş, kasten yaralama ve cebir şiddet hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandı. Ameliyat olan Abdulkadir İnci'nin Konya Şehir Hastanesindeki tedavisi sürüyor. 3 ay ayağının üzerine basamayacağını belirten İnci, saldırı anını ise şu sözlerle anlattı: "Kadir Öztaş'ın bizde bir icra dosyası vardı. İcra takibi yapmıştık. Takip kesinleşti. Mernis adresine hacze gittik ve adresinde haciz işlemi yaptık. Olay günü kendisi arayıp, görüşmek istedi. Adliyenin orada görüştük. Durumu izah ettim. Mernis adresin burasıysa buradaki eşyalar senin sayılır dedim. Bu olayı iyi çözelim mantığı ile olaya yaklaştık. Ben tam arabaya binecekken onlar da arabaya bindiler. Adliyeye biz de gelelim dediler. Ondan sonra silahla tehdit ettiler. Adliye dönme, direkt git, dönersen vururum gibi tehdit etmeye başladılar. Adliyeden uzaklaştırmaya çalıştılar. Beni kaçıracaklardı. Amaçları, niyetleri neydi tam olarak bilemiyorum. Daha sonra zaten adliyenin bahçesine girerken arkadaki şahıs ateş etti."