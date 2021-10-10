Önce tehdit sonra ateş





Olay günü kendisi arayıp, görüşmek istedi. Adliyenin orada görüştük. Durumu izah ettim. Mernis adresin burasıysa buradaki eşyalar senin sayılır dedim. Bu olayı iyi çözelim mantığı ile olaya yaklaştık. Ben tam arabaya binecekken onlar da arabaya bindiler.