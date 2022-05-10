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Giriş Tarihi: 11.5.2022

Önce tuş etti, sonra ‘evet’ dedi

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Önce tuş etti, sonra ‘evet’ dedi
Denizli'de milli judocular Ümran Şahbal (23) ve Talha Enes Arıoğlu (23) hayatlarını birleştirdi. Nikâh ve düğün öncesi ikilinin davetler için yaptığı gösteri maçının görüntüleri sosyal medyada izlenme rekorları kırdı. Düğünde eşini yere seren gelin Ümran Şahbal, yaşananları SABAH'a anlattı: "Bizim ortak aşkımız judo. Nikâhta yaptığımız gösteri maçının bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmemiştik. Amacımız özellikle kız çocuklarını judoya teşvik etmekti." Küçüklükten beri böyle bir düğün organizasyonu hayali kurduğunu söyleyen Talha Enes Arıoğlu ise, "Bizde kadına el kalkmaz. Kadının toplumumuzda önemli bir yeri vardır. Eşim beni tek hamlede tuş etti. Damat olarak pes ettim ve sonra evlilik cüzdanını teslim ettim. Eşimle judo sayesinde 2013'te tanıştık. Üniversiteyi beraber okuduk. Beraber maçlara gittik. Hayatımızı da judo sayesinde birleştirdik" dedi. Çocuklarının da judocu olmasını isteyen çift Antalya'ya balayına gitti.

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Önce tuş etti, sonra ‘evet’ dedi
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