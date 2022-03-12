"Açıktan Hırsızlık" olayı, önceki gün saat 13.00 sıralarında Şişli İlçesi'ne bağlı Mecidiyeköy Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Alışveriş merkezine giren R.G., güvenlik noktasından geçerken cep telefonunu, geçtiği kapı dedektörünün sepetinde unuttu ve alışveriş merkezine girdi. R.G.'nin hemen ardından alışveriş merkezine giren E.E. isimli kişi durumu fark etti ve kendi cep telefonunu R.G.'nin cep telefonunun üzerine koyarak dedektörden geçti ve iki telefonu da alarak alışveriş merkezine girdi. O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Cep telefonunu çaldığı tespit edilen E.E. akşam saat 20.00 sıralarında aynı alışveriş merkezinin içerisinde Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve "Açıktan Hırsızlık" suçundan ötürü adliyeye sevk edildi. E.E. isimli şüpheli "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Önce üzerine koydu! Sonra fark ettirmeden çaldı...