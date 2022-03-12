Haberler Yaşam Haberleri Önce üzerine koydu! Sonra fark ettirmeden çaldı...
Giriş Tarihi: 12.3.2022 10:58 Son Güncelleme: 12.3.2022 11:00

Önce üzerine koydu! Sonra fark ettirmeden çaldı...

EMİR SOMER EMİR SOMER
Önce üzerine koydu! Sonra fark ettirmeden çaldı...

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; bir kişinin girdiği alışveriş merkezinin kapı dedektörünün sepetinde unuttuğu cep telefonunu üzerine kendi cep telefonunu koyarlar çalan hırsızı yakaladı. O anlar güvenlik kamera görüntüsüne yansıdı.

"Açıktan Hırsızlık" olayı, önceki gün saat 13.00 sıralarında Şişli İlçesi'ne bağlı Mecidiyeköy Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Alışveriş merkezine giren R.G., güvenlik noktasından geçerken cep telefonunu, geçtiği kapı dedektörünün sepetinde unuttu ve alışveriş merkezine girdi. R.G.'nin hemen ardından alışveriş merkezine giren E.E. isimli kişi durumu fark etti ve kendi cep telefonunu R.G.'nin cep telefonunun üzerine koyarak dedektörden geçti ve iki telefonu da alarak alışveriş merkezine girdi. O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Cep telefonunu çaldığı tespit edilen E.E. akşam saat 20.00 sıralarında aynı alışveriş merkezinin içerisinde Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve "Açıktan Hırsızlık" suçundan ötürü adliyeye sevk edildi. E.E. isimli şüpheli "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Önce üzerine koydu! Sonra fark ettirmeden çaldı...

EN ÇOK OKUNANLAR

Telefondan çıkan yasak aşk: Karısının ihanetiyle şoka uğradı
Mbappe derken PSG'de bir devir sona eriyor! Nasser Al-Khelaifi, yıldız futbolcunun üstünü çizdi
SON DAKİKA HABERİ - Sağlık çalışanlarına ek gösterge düzenlemesi: Emekli maaşı ve maaşlarda artış yaşanacak
Son dakika: Fransız devleri, Fenerbahçeli yıldız için sıraya girdi! Sezon sonunda teklif yağacak
Son dakika: Vali Yerlikaya A Haber ekranlarında duyurdu! İstanbul’da turuncu alarm!
Zelenskiy uzlaşma için tek şartını açıkladı
Rus alıcılar rotayı Türkiye’ye çevirdi
Son dakika: Barcelona'yı sallayan Kerem Aktürkoğlu için tarihi itiraf! Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin teklifini açıkladı | ÖZEL
AK Partili Yıldırım Turan'dan İBB'ye 'Kesilen çınar ağaçları' tepkisi!
Ünlü şarkıcı Aslı Hünel ölümden döndü!
ARKADAŞINA GÖNDER
Önce üzerine koydu! Sonra fark ettirmeden çaldı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA