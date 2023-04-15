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Giriş Tarihi: 15.4.2023 11:19 Son Güncelleme: 15.4.2023 11:35

Önce yıkadı sonra çaldı

İstanbul Bayrampaşa’da bir sitenin otoparkına çalıntı araçla giren hırsızlar park ahalindeki cipin kapısını saniyeler içinde açıp onu da çaldılar. Sabah işe gitmek için aracına giden A.G. aracı yerinde bulamayınca hemen polis haber verdi. Konuyla ilgili çalışma başlatan Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri oto yıkamacı Şüpheli Zübeyir U.’yu ertesi gün yakalayarak gözaltına aldı. Aracı bulup sahibine teslim etti. Şüphelinin çaldığı aracı bir gün önce yıkadığı öne sürüldü.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Önce yıkadı sonra çaldı

Bayrampaşa'da site otoparkında park halinde duran cipin yanına siyah bir araç geldi. 13 Nisan günü akşam saatlerinde gelen hırsızlar araçtan inip cipin kapısını ellerindeki tellerle açmayı başardılar.

Saniyeler içinde açtıkları kapının ardından aracı çalıştırıp otoparktan kendi araçlarıymış gibi alıp gittiler. Sabah işe gitmek için aracının olduğu parka inen A.G. aracı yerinde göremeyince hemen durumu polise bildirdi.

Otomobil çalan oto yıkamacı kamerada

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan kamera incelemelerinde şüphelilerden birisinin daha önceden de 13 ayrı polise geliş kaydı olan oto yıkamacı Zubeyir U.(44) olduğunu belirledi.

Polis kısa sürede adresini tespit ettiği şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli ile birlikte çalınan cipte ele geçirildi. Oto masası ekipleri cipi sahibine teslim ederken emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelinin çaldığı aracı bir gün önce iş yerinde yıkadığı öne sürüldü.

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Önce yıkadı sonra çaldı
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