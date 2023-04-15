Önce yıkadı sonra çaldı

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan kamera incelemelerinde şüphelilerden birisinin daha önceden de 13 ayrı polise geliş kaydı olan oto yıkamacı Zubeyir U.(44) olduğunu belirledi.