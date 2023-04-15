Önce yıkadı sonra çaldı

Bayrampaşa'da site otoparkında park halinde duran cipin yanına siyah bir araç geldi. 13 Nisan günü akşam saatlerinde gelen hırsızlar araçtan inip cipin kapısını ellerindeki tellerle açmayı başardılar.
Saniyeler içinde açtıkları kapının ardından aracı çalıştırıp otoparktan kendi araçlarıymış gibi alıp gittiler. Sabah işe gitmek için aracının olduğu parka inen A.G. aracı yerinde göremeyince hemen durumu polise bildirdi.
Otomobil çalan oto yıkamacı kamerada
Polis kısa sürede adresini tespit ettiği şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli ile birlikte çalınan cipte ele geçirildi. Oto masası ekipleri cipi sahibine teslim ederken emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelinin çaldığı aracı bir gün önce iş yerinde yıkadığı öne sürüldü.