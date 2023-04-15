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Giriş Tarihi: 16.4.2023

Önce yıkadı sonra çaldı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Önce yıkadı sonra çaldı
İstanbul'un Bayrampa ilçesinde 13 Nisan akşamı bir siteye giren hırsızlar, otoparkta bulunan cipin kapısını ellerindeki tellerle açtı. Saniyeler içinde aracı çalıştırıp otoparktan kendi araçlarıymış gibi alıp giden hırsızlarla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Aracı çalanın daha önceden de 13 ayrı suç kaydı bulunan oto yıkamacı Zübeyir U. (44) olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Zübeyir U.'nun, çaldığı aracı bir gün önce işyerinde yıkadığı öne sürüldü.

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