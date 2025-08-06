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Giriş Tarihi: 6.8.2025 10:32 Son Güncelleme: 6.8.2025 11:20

Eski Bakan ve önceki dönem Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir hayatını kaybetti

AK Partili eski Bakan ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir hayatını kaybetti. Demir’in cenazesi Trabzon’da toprağa verilecek.

İlhan DEMİRCİOĞLU İlhan DEMİRCİOĞLU
Eski Bakan ve önceki dönem Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir hayatını kaybetti

Samsun'da bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in hayatını kaybettiği bildirildi. Demir, hem yerel hem de ulusal siyasette önemli görevlerde bulunmuş, uzun yıllar boyunca Samsun ve Türkiye siyasetine katkı sağlamıştı. 1959 doğumlu olan Mustafa Demir, AK Parti Samsun Milletvekilliği, TBMM Bayındırlık ve İskan Komisyon Başkanlığı, ve 60. Hükümet döneminde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı görevlerinde bulundu. 2019 yerel seçimlerinde ise Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Demir, görev süresi boyunca birçok projeye imza atmıştı.

Mustafa Demir'in, belediye başkanlığı görev süresi boyunca sağlık sorunlarının arttığı ve bu nedenle 2024 yerel seçimlerinde yeniden aday gösterilmediği biliniyordu. Uzun süredir tedavi gören Demir'in bugün yaşamını yitirdiği bildirildi. Mustafa Demir'in cenazesi, 6 Ağustos Çarşamba günü ikindi namazına müteakip Samsun Büyük Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından memleketi Trabzon'un Şalpazarı ilçesi Turalıuşağı Mahallesi'ne götürülecek. 7 Ağustos Perşembe günü öğle namazının ardından toprağa verilecek.

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Eski Bakan ve önceki dönem Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir hayatını kaybetti
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