Haberler Yaşam Haberleri Oncosem ne zaman halka arz olacak, talep toplama tarihleri belli mi? Oncosem halka arz, talep toplama tarihleri, hisse fiyatı
Giriş Tarihi: 21.12.2022 11:53

Oncosem ne zaman halka arz olacak, talep toplama tarihleri belli mi? Oncosem halka arz, talep toplama tarihleri, hisse fiyatı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Oncosem halka arz başvurusunu onaylamasıyla beraber yatırımcılar talep toplama tarihlerini araştırmaya başladı. İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile gerçekleşecek olan arzla ilgili olarak “Oncosem ne zaman halka arz olacak, talep toplama tarihleri belli mi?” soruları yanıt aramaya başladı. SPK’nın 15 Aralık 2022 tarih ve 2022/70 sayılı bülteninde yayınlanan Oncosem halka arzı ile ilgili detaylar da paylaşıldı.

Oncosem ne zaman halka arz olacak, talep toplama tarihleri belli mi? Oncosem halka arz, talep toplama tarihleri, hisse fiyatı

Oncosem halka arz süreciyle ilgili araştırmalar hız kazandı. Kurumun hisseleri eşit dağıtım yoluyla halka arz edecek ve talepler İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. üzerinden alınacak. Bu noktada ise gözler "Oncosem ne zaman halka arz olacak, talep toplama tarihleri belli mi?" sorularının yanıtında. Yapılan açıklamaya göre ise; Hisse kodu #ONCSM olarak açıklanan kurumun hisse fiyatı 17,50 TL olacak.

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ONCOSEM NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

Oncosem, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak. Halka arz tarihi henüz belirlenmedi.

ONCOSEM HALKA ARZ NE ZAMAN?

Oncosem'in halka arz tarihi henüz duyurulmadı.

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ONCOSEM HİSSE FİYATI NE?

ONCSM 17,50TL'den halka arz olacak.

ONCOSEM HALKA HİSSE KODU NE?

Oncosem'in hisse kodu #ONCSM olarak açıklandı.

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ONCOSEM KAÇ LOT VERİYOR?

Oncosem Onkolojik Sistemler şirketi 5,950,000 Lot veriyor.

ONCOSEM ORANSAL MI, EŞİT DAĞILIM MI?

Şirket halka arzda eşit dağılım yapacak.

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Oncosem ne zaman halka arz olacak, talep toplama tarihleri belli mi? Oncosem halka arz, talep toplama tarihleri, hisse fiyatı
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