Oncosem ne zaman halka arz olacak, talep toplama tarihleri belli mi? Oncosem halka arz, talep toplama tarihleri, hisse fiyatı

Oncosem halka arz süreciyle ilgili araştırmalar hız kazandı. Kurumun hisseleri eşit dağıtım yoluyla halka arz edecek ve talepler İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. üzerinden alınacak. Bu noktada ise gözler "Oncosem ne zaman halka arz olacak, talep toplama tarihleri belli mi?" sorularının yanıtında. Yapılan açıklamaya göre ise; Hisse kodu #ONCSM olarak açıklanan kurumun hisse fiyatı 17,50 TL olacak.
ONCOSEM NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?
Oncosem, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak. Halka arz tarihi henüz belirlenmedi.
ONCOSEM HALKA ARZ NE ZAMAN?
Oncosem'in halka arz tarihi henüz duyurulmadı.