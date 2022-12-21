Oncosem ne zaman halka arz olacak, talep toplama tarihleri belli mi? Oncosem halka arz, talep toplama tarihleri, hisse fiyatı

Oncosem halka arz süreciyle ilgili araştırmalar hız kazandı. Kurumun hisseleri eşit dağıtım yoluyla halka arz edecek ve talepler İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. üzerinden alınacak. Bu noktada ise gözler "Oncosem ne zaman halka arz olacak, talep toplama tarihleri belli mi?" sorularının yanıtında. Yapılan açıklamaya göre ise; Hisse kodu #ONCSM olarak açıklanan kurumun hisse fiyatı 17,50 TL olacak.