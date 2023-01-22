ÖNDER’den Kur’an-ı Kerim’in yakılmasına tepki: "Bu faşizan tutuma sessiz kalan Batı'yı lanetliyoruz"

İsveç Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği önünde, Danimarkalı faşist Rasmus Paludan, önce Hz. Muhammed'e (s.a.v.) yönelik hakaret içeren bir karikatür açmış, ardından elindeki Kur'an-ı Kerim'i yakmıştı. Bu rezalete karşı Türkiye'nin dört bir yanından tepkiler gelmeye devam ediyor. Bir tepki de ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nden (ÖNDER) geldi.

"KUTSAL DEĞERLERİNİ HİÇE SAYAN BİR SALDIRI OLARAK GÖRÜYOR VE TELİN EDİYORUZ"

ÖNDER, sosyal medya platformu Twitter'dan faşist politikacı Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim'i yakmasına tepki gösterdi. ÖNDER yaptığı açıklamada, "İsveç'te Türkiye büyükelçiliği önünde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yakma girişimini insanlığın kutsal değerlerini hiçe sayan bir saldırı olarak görüyor ve telin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"BU FAŞİZAN TUTUMA SESSİZ KALAN BATI'YI LANETLİYORUZ"

ÖNDER açıklamasına şöyle devam etti: "İslam medeniyetinin engin hoşgörüsünden fersah fersah uzak olan bu faşizan tutuma sessiz kalan Batı'yı lanetliyoruz. Bu köhne zihniyete verilecek en güzel cevabın Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği dosdoğru yolda azimle yürüyecek inançlı, bilgili ve ahlaklı nesiller yetiştirmek olduğuna inanıyor ve bu amaçla var gücümüzle gayret ediyoruz."

"ALLAH NURUNU TAMAMLAYACAKTIR"

Açıklamanın sonunda ise ÖNDER, "Kur'an-a uzanan habis ellerin hak ettiği cevabı bir gün mutlaka alacağına inanıyoruz. Onlar istemese de Allah (c.c.) nurunu tamamlayacaktır" dedi.