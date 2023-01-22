Haberler Yaşam Haberleri ÖNDER’den Kur’an-ı Kerim’in yakılmasına tepki: "Bu faşizan tutuma sessiz kalan Batı'yı lanetliyoruz"
Giriş Tarihi: 22.1.2023 14:36 Son Güncelleme: 22.1.2023 14:55

ÖNDER’den Kur’an-ı Kerim’in yakılmasına tepki: "Bu faşizan tutuma sessiz kalan Batı'yı lanetliyoruz"

İsveç Stockholm’deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim’i yakan faşist Rasmus Paludan’a Türkiye’den tepkiler gelmeye devam ediyor. Bir tepki de ÖNDER İmam Hatipliler Derneği’nden geldi. ÖNDER yaptığı açıklamada, “Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yakma girişimini insanlığın kutsal değerlerini hiçe sayan bir saldırı olarak görüyor ve telin ediyoruz. İslam medeniyetinin engin hoşgörüsünden fersah fersah uzak olan bu faşizan tutuma sessiz kalan Batı'yı lanetliyoruz” ifadelerini kullandı.

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
ÖNDER’den Kur’an-ı Kerim’in yakılmasına tepki: Bu faşizan tutuma sessiz kalan Batı’yı lanetliyoruz

İsveç Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği önünde, Danimarkalı faşist Rasmus Paludan, önce Hz. Muhammed'e (s.a.v.) yönelik hakaret içeren bir karikatür açmış, ardından elindeki Kur'an-ı Kerim'i yakmıştı. Bu rezalete karşı Türkiye'nin dört bir yanından tepkiler gelmeye devam ediyor. Bir tepki de ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nden (ÖNDER) geldi.

"KUTSAL DEĞERLERİNİ HİÇE SAYAN BİR SALDIRI OLARAK GÖRÜYOR VE TELİN EDİYORUZ"

ÖNDER, sosyal medya platformu Twitter'dan faşist politikacı Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim'i yakmasına tepki gösterdi. ÖNDER yaptığı açıklamada, "İsveç'te Türkiye büyükelçiliği önünde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yakma girişimini insanlığın kutsal değerlerini hiçe sayan bir saldırı olarak görüyor ve telin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"BU FAŞİZAN TUTUMA SESSİZ KALAN BATI'YI LANETLİYORUZ"

ÖNDER açıklamasına şöyle devam etti: "İslam medeniyetinin engin hoşgörüsünden fersah fersah uzak olan bu faşizan tutuma sessiz kalan Batı'yı lanetliyoruz. Bu köhne zihniyete verilecek en güzel cevabın Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği dosdoğru yolda azimle yürüyecek inançlı, bilgili ve ahlaklı nesiller yetiştirmek olduğuna inanıyor ve bu amaçla var gücümüzle gayret ediyoruz."

"ALLAH NURUNU TAMAMLAYACAKTIR"

Açıklamanın sonunda ise ÖNDER, "Kur'an-a uzanan habis ellerin hak ettiği cevabı bir gün mutlaka alacağına inanıyoruz. Onlar istemese de Allah (c.c.) nurunu tamamlayacaktır" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Saadet Partisi'nde 6'lı masa çatlağı: Adaylık resti çektiler! Zehir zemberek sözlerle bildiri yayınladılar!
İsveç'te skandal üstüne skandal! PKK/YPG destekçilerinden alçak gösteri: Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar
İnsan utanır be
SON DAKİKA: 6 yaşında evlendirildiği iddia edilen kızdan şok ifade! 'Radyocu Zeki Kayahan C."ye müstehcen fotoğraf attı...'
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan hızlı tren müjdesi: Bursa'da 2025'te hizmete açacağız...
İmamoğlu’nun Anadolu turunun perde arkası
Tarihi kayıtlara göre Kürdistan Anadolu’da değil İran ve Irak’tadır
Konya'da korkunç kaza! Kardeşlerin kullandığı odun yüklü kamyonlar çarpıştı: Baba ve oğuldan kahreden haber
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Kemal Bey’in sezon finali nasıl olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
ÖNDER’den Kur’an-ı Kerim’in yakılmasına tepki: "Bu faşizan tutuma sessiz kalan Batı'yı lanetliyoruz"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA