Onlar kara gün dostları: Alev savaşçıları

HEM KURTARDI HEM ISITTI

Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, aynı zamanda dört koldan depremin yaralarını sarmak için çırpınıyor. OGM, depremlerden etkilenenlerin ısınma ihtiyacının karşılanması için 2 bin 250 kamyon taşıdı. 45 bin ton odun, kamyonlarla depremzedelere ulaştırıldı.