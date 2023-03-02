Onlar kara gün dostları: Alev savaşçıları

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremler sonrası arama kurtarma çalışmalarına tanıdık bir uzandı. Yaz aylarında orman yangınlarında yeşil vatanı kurtarmak için canla başla mücadele eden alev savaşçıları, deprem bölgesine gelerek yüzlerce kişiyi enkaz altından kurtardı.
Teyakkuzda bekleyen Orman Genel Müdürlüğü, depremi duyar duymaz tüm yurttaki iş makinelerini, personelini ve ORKUT (Orman Arama Kurtarma Timi) ekiplerini deprem bölgesine sevk etti.
YENİDEN HAYATA BAĞLANDI
Ormanın kahramanlarından oluşan ORKUT, deprem bölgelerinde enkaz altında kalan vatandaşlarımızı kurtarmak için sahada yerini aldı. Arama kurtarma faaliyetlerine katılan alev savaşçıları, enkaz altında canla başla çalıştı. Saatlerce umut kazan ORKUT, 219 depremzedeyi enkaz altından kurtararak yeniden hayata bağladı.
HEM KURTARDI HEM ISITTI
Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, aynı zamanda dört koldan depremin yaralarını sarmak için çırpınıyor. OGM, depremlerden etkilenenlerin ısınma ihtiyacının karşılanması için 2 bin 250 kamyon taşıdı. 45 bin ton odun, kamyonlarla depremzedelere ulaştırıldı.