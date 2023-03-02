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Giriş Tarihi: 2.3.2023 08:50 Son Güncelleme: 2.3.2023 08:56

Onlar kara gün dostları: Alev savaşçıları

Türkiye'nin hemen her şehrinden bir an bile düşünmeden gönüllü oldular. Orman yangınlarında görev yapan alev savaşçıları, "Bu ülke hepimizin" anlayışıyla depremden etkilenen 11 ilimize koştu. Orman teşkilatının özel timi ORKUT, 219 depremzedeyi enkaz altından kurtararak yeniden hayata bağladı.

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Onlar kara gün dostları: Alev savaşçıları

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremler sonrası arama kurtarma çalışmalarına tanıdık bir uzandı. Yaz aylarında orman yangınlarında yeşil vatanı kurtarmak için canla başla mücadele eden alev savaşçıları, deprem bölgesine gelerek yüzlerce kişiyi enkaz altından kurtardı.

Teyakkuzda bekleyen Orman Genel Müdürlüğü, depremi duyar duymaz tüm yurttaki iş makinelerini, personelini ve ORKUT (Orman Arama Kurtarma Timi) ekiplerini deprem bölgesine sevk etti.

Toplam bin 800 iş makinesi, arama kurtarma çalışmalarında görev aldı. Hasar gören yolları onarıldı, olumsuz hava koşullarından kapanan yollar açıldı.

YENİDEN HAYATA BAĞLANDI

Ormanın kahramanlarından oluşan ORKUT, deprem bölgelerinde enkaz altında kalan vatandaşlarımızı kurtarmak için sahada yerini aldı. Arama kurtarma faaliyetlerine katılan alev savaşçıları, enkaz altında canla başla çalıştı. Saatlerce umut kazan ORKUT, 219 depremzedeyi enkaz altından kurtararak yeniden hayata bağladı.

HEM KURTARDI HEM ISITTI

Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, aynı zamanda dört koldan depremin yaralarını sarmak için çırpınıyor. OGM, depremlerden etkilenenlerin ısınma ihtiyacının karşılanması için 2 bin 250 kamyon taşıdı. 45 bin ton odun, kamyonlarla depremzedelere ulaştırıldı.

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Onlar kara gün dostları: Alev savaşçıları
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