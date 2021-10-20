Onlar vatandaşın emrindeki bayrak taşıyıcıları! Buruk ama gurur dolu iki kadın muhtar

Sevim Lüleburgaz, "İçim çok buruk. Serdar için bugünü kutluyorum. Keşke yanımda olsaydı" derken, Sedanur Keklik ise, "Ben bugünü kutlamaya babamdan da alışığım. İnsanlar her yanıma gelip günümü kutladığında ben de içimden babamı kutluyorum. Bugün gidip mezarına dua edeceğim. Babamın yolundan giderek halkımız için elimden geleni yapıyorum" dedi.

Devletin halk nezdindeki en yakın ve ulaşılabilir temsilcisi muhtarlar, kendi mahallelerindeki hemen her evin derdiyle yakından ilgilenmeleriyle biliniyor. Vatandaşların sorunlarının çözülmesi ve isteklerinin yerini bulması için devletin köy ve mahallelerdeki gözü kulağı olan muhtarlar, 6 yıldır kendilerine armağan edilen Muhtarlar Günü'nü kutluyor.