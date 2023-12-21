Haberler Yaşam Haberleri Onlarca araca böyle zarar verdi
Giriş Tarihi: 21.12.2023 11:52 Son Güncelleme: 21.12.2023 13:12

Onlarca araca böyle zarar verdi

İzmit İlçesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi mevkiinde bulunan ücretsiz açık otopark alanında, önceki akşam şaşırtıcı bir olay yaşandı. Otoparkta bulunan 40'a yakın araç saldırıya uğradı. İşte, araçlara saldırıp ön ve arka camlarını kıran kişinin otoparkta bulunan güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri...

ABBAS ÇAKAR
Onlarca araca böyle zarar verdi

İzmit Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hizmet binası arkasında yer alan 5 bin araçlık açık otoparkta, akşam saatlerinde oldukça hareketli dakiklar yaşandı. Neden ve kim tarafından yapıldığı henüz öğrenilemeyen saldırı sonucu, park halinde bulunan araçlar zarar gördü. Vatandaşların, araçlarını parktan almaya gelmesi ile ortaya çıkan durum sonrası, olay polis ekiplerine bildirildi.

40'A YAKIN ARAÇ

Olay yerinde yapılan araştırma ve incelemeler sonucunda, saldırganın 40'a yakın aracın ön ve arka camlarını kırdığı belirlendi. Öte yandan, olay anına ait saldırganın araçlara saldırdığı o anlar bu şekilde kayıt edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP’li belediyede rüşvet skandalı! Zeydan Karalar’ın kara kutusu Mürüvet Sızlı estetiğe 100 bin TL ödetmiş!
Kassam Tugayları'ndan İsrail'e ağır darbe! Düzenlenen operasyonların görüntüleri yayınladı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Boğaz’da İmamoğlu-Mahiroğlu pervasızlığı
“İYİ” saatte olsunlar... İYİ’lik Perisi mi, Siyasi Cin’lik mi?
Ülker iki ayrı holding kurdu…
İYİ Parti'de sular durulmuyor! Yüksel Arslan İYİ Parti'den istifa etti...
Şeyh Said yahut Filistin
Başkan Erdoğan Kılıçdaroğlu’na açtığı davayı kazandı
Robot hakemlik cahilliktir!
ARKADAŞINA GÖNDER
Onlarca araca böyle zarar verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA