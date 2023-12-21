Onlarca araca böyle zarar verdi

İzmit Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hizmet binası arkasında yer alan 5 bin araçlık açık otoparkta, akşam saatlerinde oldukça hareketli dakiklar yaşandı. Neden ve kim tarafından yapıldığı henüz öğrenilemeyen saldırı sonucu, park halinde bulunan araçlar zarar gördü. Vatandaşların, araçlarını parktan almaya gelmesi ile ortaya çıkan durum sonrası, olay polis ekiplerine bildirildi.

40'A YAKIN ARAÇ

Olay yerinde yapılan araştırma ve incelemeler sonucunda, saldırganın 40'a yakın aracın ön ve arka camlarını kırdığı belirlendi. Öte yandan, olay anına ait saldırganın araçlara saldırdığı o anlar bu şekilde kayıt edildi.