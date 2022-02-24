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Giriş Tarihi: 24.2.2022 13:18 Son Güncelleme: 24.2.2022 13:25

Onlarca hayvan yangının ortasında mahsur kaldı

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Onlarca hayvan yangının ortasında mahsur kaldı

Antalya'da kepez ilçesi Baraj Mahallesi'nde barakalarda çıkan yangında onlarca koyun, inek ve at itfaiye tarafından kurtarıldı.

Sabah saatlerinde 5920 sokak içindeki barakalarda yangın çıktı. Aynı zamanda ailelerinde kaldığı barakalarda alevler kısa sürede büyüdü. İnsanlar kendilerini barakalardan dışarı atarken hayvanlar mahsur kaldı.

İTFAİYE KURTARDI

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yarım saatlik çalışmanı ardından koyun, inek ve alevleri arasından kurtararak güvenli bölgeye taşıdı. Hayvanların sahipleri derin bir oh çekti. Ekipler bir saatte soğutma çalışmasını tamamladı. Yetkililer 3 ayrı barkanın yandığı yangında maddi hasar meydana geldiğini kaydederek, "İtfaiyeni zamanında müdahalesi can kaybı ve hayvanlarda telef olmasını önledi" diye konuştu.

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Onlarca hayvan yangının ortasında mahsur kaldı
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