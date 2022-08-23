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Giriş Tarihi: 24.8.2022

Onlarca leylek elektrik akımına kapılarak öldü

Onlarca leylek elektrik akımına kapılarak öldü
İstanbul'un Silivri ilçesi Küçük Sinekli Mahallesi'nde göç molası veren leyleklerin yüzlercesi elektrik akımına kapılarak can verdi. Bölgede inceleme yapan Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı Başkanı Erman Paçalı, "Bölge leyleklerin göç hattı üzerinde. Elektrik direklerinin bir kısmında koruyucu güvenlik unsurları olmadığından burada tam bir leylek katliamı yaşandı. Kuş gözlemcisi arkadaşlarımızın haber vermesiyle bölgeye geldiğimizde burada koruyucu bulunan direklerin bulunduğu yerlerde problem yok, koruyucu olmayan direklerin altında onlarca leyleğin ölüsüyle karşılaştık. Dünyanın çeşitli ülkelerinden halkalanan leyleklerin maalesef Türkiye'den geçerken bu göç hattı üzerinde yaşamını yitirmesi çok büyük bir acıdır hepimiz için, çok utanç vericidir" dedi. İHA

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Onlarca leylek elektrik akımına kapılarak öldü
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