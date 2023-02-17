Onları en iyi biz anlarız

Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos ve Düzce merkezli 12 Kasım 1999 depremlerinde birçoğu enkaz altında kalan ve yardıma gelen ekiplerce hayata bağlanan, bazıları yakınını kaybetmiş gönüllülerden oluşan Düzce Arama ve Kurtarma Derneği (DAKE), Hatay'daki afetzedelerin yardımına koştu. Büyük yıkıma yol açan Gölcük ve Düzce depremlerinden alınan derslerle kurulan derneğe mensup 40 kişiden oluşan ve 6 Şubat'taki afetlerden sonra AFAD koordinesinde bölgeye hareket eden ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.Düzce depreminde enkazdan kurtarılan DAKE Başkanı Metin Gözütok, tamamen gönüllülerden oluşan derneğin üyelerinin 18 yıldır arama kurtarma faaliyetlerinde bulunduğunu söyledi. AFAD'ın yönlendirmesiyle belirlenen enkazlarda çalışma yaptıklarını belirten Gözütok, "Bulduğumuz tüm binalara yetişmeye çalıştık. Her ses duyduğumuz binada çalıştık. Hiç durmadık, 24 saat çalıştık" dedi. Depremlerin çok geniş bir alanda etkili olduğunu hatırlatan Gözütok, "Ekibi 5'e böldük, malzemelerimizi koşturduk, taşıdık. 16 kişiyi kurtardık. Çok zor bir geceydi. Herkes yakınına ulaşılmasını istiyor. Bu büyüklükteki felakete hiç kimsenin gücü yetmeyebilir. Daha sonra ekipler koştu. Vatandaşlar da bize oldukça fazla malzeme gönderdiler" diye konuştu. AA