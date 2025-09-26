‘Onlarla birlikte evimize güneş geldi’

Konya'da yaşayan Mustafa ve Şükriye Sarısu çifti, 16 yıl önce 2 yaşındaki Nazlı'yı ardından da Nazlı'nın bir kardeş istemesi üzerine 12 yıl önce de 9 aylık Özgür'ün koruyucu ailesi oldu. Çekirdek aile olarak mutlu bir şekilde hayatlarını sürdürdüklerini belirten çift, yakın çevresini de koruyucu aile olmaya teşvik etti. Emekli Mustafa Sarısu (55) ile ev hanımı Şükriye Sarısu (50) çifti 30 yıl önce hayatlarını birleştirdi. Çift, çok istemelerine hatta tüp bebek tedavileri görmelerine rağmen çocuk sahibi olamadı. Mustafa Sarısu, Ahmet Arslan'a ait "Yetim kalmış öksüz çocuğum" adlı şiirden çok etkilenip, koruyucu aile olma isteğini eşine söyledi. Sarısı çifti 2009'da 2 yaşındaki Nazlı'nın koruyucu ailesi oldu. Nazlı büyüdükçe bir kardeşinin olmasını istediğini söyledi. Aile, 2013 yılında da henüz 9 aylık olan Özgür'ün koruyucu ailesi oldu. Nazlı bugün 18 yaşında üniversiteli genç bir kız olurken 13 yaşındaki Özgür ise 8'inci sınıfta başarılı bir şekilde okul hayatını sürdürüyor. Bir çocuğun baba demesinin çok güzel bir duygu olduğunu ifade eden Mustafa Sarısu, "Onlarla birlikte hayatımız tamamen değişti. Abla-kardeş çok güzel anlaşıyorlar" dedi. Şükriye Sarısu ise "Hayatımıza neşe ve anlam kattılar. Herkese tavsiye ediyoruz. Onlara ne güzel bir duygu olduğunu anlatıyoruz. Yakın çevremizden de koruyucu aileler olanlar oldu" diye konuştu.