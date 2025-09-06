Önlem alınsaydı hayattaydılar

İzmir'de 25 Mayıs'ta düğün salonunun bahçe giriş kapısındaki dekoratif kemer devrildi. Kızlarının etkinliği için orada bulunan Doktor Mehmet Fatih Baltacı ile eşi Güler Baltacı kemerin altında can verdi. Düğün salonu sahibi İsmet Ceylan tutuklandı. Soruşturma kapsamında inceleme yapan bilirkişi heyeti ihmalleri tek tek sıraladı. Raporda düğün salonunda yaşanan ölümlü kazanın, yanlış yerde uygunsuz malzeme (taş duvar) kullanımı nedeniyle yaşandığı vurgulandı. Raporda "Olayın önceden öngörülebilir ve önlenebilir nitelikte olduğu, tedbirsizlik ve ihmal sebebiyle meydana geldiği, kazanın oluşumunda kaçınılmazlık faktörünün etkisinin bulunmadığı belirlenmiştir" denildi. Düğün salonu işletmecilerinin asli kusurlu olabilecekleri vurgulandı. DHA