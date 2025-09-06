Haberler Yaşam Haberleri Önlem alınsaydı hayattaydılar
Giriş Tarihi: 7.9.2025

Önlem alınsaydı hayattaydılar

İzmir’de düğün salonundaki dekoratif kemer devrildi, Doktor Mehmet Baltacı ve eşi öldü. Bilirkişi raporunda olayın önlenebilir nitelikte olduğu belirtildi, önlem almayan işletme sahibi ihmalle suçlandı

Önlem alınsaydı hayattaydılar
İzmir'de 25 Mayıs'ta düğün salonunun bahçe giriş kapısındaki dekoratif kemer devrildi. Kızlarının etkinliği için orada bulunan Doktor Mehmet Fatih Baltacı ile eşi Güler Baltacı kemerin altında can verdi. Düğün salonu sahibi İsmet Ceylan tutuklandı. Soruşturma kapsamında inceleme yapan bilirkişi heyeti ihmalleri tek tek sıraladı. Raporda düğün salonunda yaşanan ölümlü kazanın, yanlış yerde uygunsuz malzeme (taş duvar) kullanımı nedeniyle yaşandığı vurgulandı. Raporda "Olayın önceden öngörülebilir ve önlenebilir nitelikte olduğu, tedbirsizlik ve ihmal sebebiyle meydana geldiği, kazanın oluşumunda kaçınılmazlık faktörünün etkisinin bulunmadığı belirlenmiştir" denildi. Düğün salonu işletmecilerinin asli kusurlu olabilecekleri vurgulandı. DHA

ARKADAŞINA GÖNDER
Önlem alınsaydı hayattaydılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz