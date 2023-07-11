Önlem almayan otel 1.5 milyon lira tazminat ödeyecek

Avustralya'da yasayan Yeni Zelandalı dans tutkunu psikolog Keshia Handa, Eylül 2015'te bir salsa partisine katılmak üzere Istanbul'a geldi. Genç kadın, 20 Eylül gecesi salsa partisi düzenlenen Beyoglu'ndaki Büyük Londra Oteli'nin teras katında tuvalet sırası beklerken yan tarafta bulunan 20 metrelik havalandırma boslugunu çevreleyen duvara oturdu. Burada yalnızca ince mazgalların tuttugu bosluga düsen genç kadın hayatını kaybetti. Olayla ilgili otel isletmecisi Ibrahim Hüzmeli "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıl hapis cezası aldı.Daha sonra 12 bin 100 lira adli paraya çevrilen ceza, Yargıtay tarafından bozuldu. Yeniden yargılanan Hüzmeli bu kez 30 bin 250 lira adli para cezasına çarptırıldı. Handa'nın babası Sumant Kumar Handa ve annesi Vibha Handa, avukat Gökhan Cindemir aracılıgıyla Hüzmeli'ye açtıkları tazminat davasında bilirkisi raporu Istanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne ulastı. Raporda, yetersiz önlem aldıgı belirtilen ve uyarı levhası koymayan isletmeci yüzde 70 kusurla kazada bilinçli taksirli degil, taksirli kusurlu oldugu belirtildi. Bilirkisi, ölen genç kadının da aldıgı egitim ve yası göz önüne alındıgında teras katında korkuluk amaçlı yapılan duvarın üzerine çıkmamasını idrak etmesi gerektigini belirterek yüzde 30 kusurlu oldugunu kaydetti. Mahkeme, Handa'nın ailesine 1.4 milyon lira destekten yoksunluk tazminatı, 100 bin lira manevi tazminat ve 60 bin lira cenaze giderleri ödemesi yapmasına karar verdi.