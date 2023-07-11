Haberler Yaşam Haberleri Önlem almayan otel 1.5 milyon lira tazminat ödeyecek
Giriş Tarihi: 12.7.2023

Önlem almayan otel 1.5 milyon lira tazminat ödeyecek

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Önlem almayan otel 1.5 milyon lira tazminat ödeyecek
Avustralya'da yasayan Yeni Zelandalı dans tutkunu psikolog Keshia Handa, Eylül 2015'te bir salsa partisine katılmak üzere Istanbul'a geldi. Genç kadın, 20 Eylül gecesi salsa partisi düzenlenen Beyoglu'ndaki Büyük Londra Oteli'nin teras katında tuvalet sırası beklerken yan tarafta bulunan 20 metrelik havalandırma boslugunu çevreleyen duvara oturdu. Burada yalnızca ince mazgalların tuttugu bosluga düsen genç kadın hayatını kaybetti. Olayla ilgili otel isletmecisi Ibrahim Hüzmeli "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıl hapis cezası aldı.




Daha sonra 12 bin 100 lira adli paraya çevrilen ceza, Yargıtay tarafından bozuldu. Yeniden yargılanan Hüzmeli bu kez 30 bin 250 lira adli para cezasına çarptırıldı. Handa'nın babası Sumant Kumar Handa ve annesi Vibha Handa, avukat Gökhan Cindemir aracılıgıyla Hüzmeli'ye açtıkları tazminat davasında bilirkisi raporu Istanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne ulastı. Raporda, yetersiz önlem aldıgı belirtilen ve uyarı levhası koymayan isletmeci yüzde 70 kusurla kazada bilinçli taksirli degil, taksirli kusurlu oldugu belirtildi. Bilirkisi, ölen genç kadının da aldıgı egitim ve yası göz önüne alındıgında teras katında korkuluk amaçlı yapılan duvarın üzerine çıkmamasını idrak etmesi gerektigini belirterek yüzde 30 kusurlu oldugunu kaydetti. Mahkeme, Handa'nın ailesine 1.4 milyon lira destekten yoksunluk tazminatı, 100 bin lira manevi tazminat ve 60 bin lira cenaze giderleri ödemesi yapmasına karar verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Japonya'daki biri Londra'ya mı daha yakındır, yoksa Paris'e mi?
AK Partili Hamza Dağ'dan Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına sert tepki: Söyledikleri zırvadan ibaret
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Ukrayna NATO'ya katılabilecek mi? Stoltenberg şartları sıraladı: Üyeliğin önünde tek ama büyük bir engel var
Terör örgütü elebaşını öven Merdan Yanardağ’a istenen ceza belli oldu
Formula 1 tarihinde Dünya Şampiyonu olmuş en yaşlı sürücü kaç yaşındaydı?
İttifak darmadağın! İYİ Partili isimden yerel seçim çıkışı: Kendi adayımızla gireceğiz
SON DAKİKA | Fenerbahçe Umut Nayir'i resmen duyurdu!
Çarşafa dolandılar
Kızına mama yedirdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Önlem almayan otel 1.5 milyon lira tazminat ödeyecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA