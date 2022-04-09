Önlerine çıkan bekçiyi ezip gittiler

Arnavutköy Hadımköy mahallesinde 26 Mart günü sabah saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Hasan A.'nın gece bekçiliği yaptığı inşaat alanına plakasız bir kamyonet geldi. İçinden inen kişiler çevredeki inşaat malzemelerini araca yükleyeme başladı. Bekçi Hasan durumu fark edince hemen aracın önüne doğru koştu ancak hırsızlar durmadı. Gece bekçisini ezip kaçtılar.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler araçla ezilmiş olan Hasan A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kamera görüntülerinden kaza değil cinayet olduğu anlaşılan olay üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
POLİS TEK TEK TESPİT ETTİ
Çalışmaların devamında olay karışan aracın gerçek plakası tespit edildi. Cinayet masası ekipleri olay günü araç içerisinde oldukları tespit edilen 31 suç kayıtlı Sergen A. (26) ve 16 suç kayıtlı Tarık A. (31)'yı gözaltına aldı. Şüphelilerle yapılan görüşmede olay günü araç içerisinde Şaban Ç. ve Dursun K. isimli şahıslarında olduğu öğrenildi.