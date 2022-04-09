Haberler Yaşam Haberleri Önlerine çıkan bekçiyi ezip gittiler
Giriş Tarihi: 9.4.2022 09:40

Önlerine çıkan bekçiyi ezip gittiler

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Önlerine çıkan bekçiyi ezip gittiler

İstanbul Arnavutköy’de bir inşaat alanına kamyonetle giren hırsızlar malzemeleri yüklerken yanlarına gelen ve kendilerini uyaran güvenlik görevlisini araçla ezip kaçtılar. Ağır yaralanan ve vücudunda ezikler alan güvenlik görevlisi Hasan A. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.

Arnavutköy Hadımköy mahallesinde 26 Mart günü sabah saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Hasan A.'nın gece bekçiliği yaptığı inşaat alanına plakasız bir kamyonet geldi. İçinden inen kişiler çevredeki inşaat malzemelerini araca yükleyeme başladı. Bekçi Hasan durumu fark edince hemen aracın önüne doğru koştu ancak hırsızlar durmadı. Gece bekçisini ezip kaçtılar.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler araçla ezilmiş olan Hasan A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kamera görüntülerinden kaza değil cinayet olduğu anlaşılan olay üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

POLİS TEK TEK TESPİT ETTİ

Çalışmaların devamında olay karışan aracın gerçek plakası tespit edildi. Cinayet masası ekipleri olay günü araç içerisinde oldukları tespit edilen 31 suç kayıtlı Sergen A. (26) ve 16 suç kayıtlı Tarık A. (31)'yı gözaltına aldı. Şüphelilerle yapılan görüşmede olay günü araç içerisinde Şaban Ç. ve Dursun K. isimli şahıslarında olduğu öğrenildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Cinayet Büro ekipleri ertesi gün diğer şüpheliler 36 suç kayıtlı Şaban Ç. (27) ve 15 suç kayıtlı Dursun K.(23)'yı da gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sergen A. ve olay günü aracı kullandığı öne sürülen Şaban Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Önlerine çıkan bekçiyi ezip gittiler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA