Önlerine çıkan bekçiyi ezip gittiler

Arnavutköy Hadımköy mahallesinde 26 Mart günü sabah saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Hasan A.'nın gece bekçiliği yaptığı inşaat alanına plakasız bir kamyonet geldi. İçinden inen kişiler çevredeki inşaat malzemelerini araca yükleyeme başladı. Bekçi Hasan durumu fark edince hemen aracın önüne doğru koştu ancak hırsızlar durmadı. Gece bekçisini ezip kaçtılar.