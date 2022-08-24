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Giriş Tarihi: 24.8.2022 16:39

Online çeteye şafak operasyonu

İstanbul’da internet üzerinden elektronik eşya satmak isteyen yüzlerce kişiyle alıcı gibi buluşma ayarlayıp paraları vermeden dolandıran şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Online çeteye şafak operasyonu

Yaklaşık 5 milyonluk vurgun yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik dün sabaha karşı 12 adrese eş zamanlı operasyon yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 17 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İnternet üzerinden ikinci el elektronik eşya satmak isteyen yüzlerce kişiyi hedef alan çete çökertildi. İddiaya göre vatandaşların satılık ilanına alıcı gibi mesaj atıp anlaştıktan sonra; 'bilgisayarınızı çiçekçiye bırakın parayı ilerideki kuyumcudan alacaksınız' diyerek yönlendirdikleri kişilerden eşyaları alıp, parayı vermiyorlardı. Mağdurlar bilgisayarı çiçekçiye bıraktıktan sonra gittikleri kuyumcudan aslında o kişiyle bir ilgilerinin olmadığını öğrenince dolandırıldıklarını anlayıp polise başvurdu.

17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Benzer yöntemle dolandırıldığı iddia edilen kişilerin sayısının artması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili geniş çaplı bir çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde tespiti yapılan şüphelileri yakalamak için 12 adrese şafak vakti eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskınlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin benzer yöntemlerde ikinci el ürün satan 100'den fazla kişiyi dolandırdığı ve yaklaşık 5 milyonluk vurgun yaptıkları öğrenildi. Şüphelilerin dolandırıcılık bürodaki işlemleri devam ediyor.

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Online çeteye şafak operasyonu
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