Online eğitimlerle yüzlerce anne adayı bilgilendirildi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Dr. Leyla Şahin Usta ve İl Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde başlatılan 'İlk Adım Ebe-Gebe Okulu Projesi' pandemi günlerinde de online eğitimler ile devam etti. Proje ile ilgili konuşan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, "Proje kapsamında gebelerin doğum konusunda bilgi ve farkındalıklarını artırarak annelerin doğum korkularını yenerek normal doğuma teşvik edilmesi, kararlara aktif katılmalarının sağlanması, gebelerin doğum öncesi, doğum anı ve sonrasında almakta oldukları hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve doğum sürecine dahil olan tüm bireylerin bu süreci fiziksel ve duygusal yönden en sağlıklı şekilde tamamlamaları hedeflenmiştir" dedi.

'GERİ DÖNÜŞÜMLER ÇOK GÜZEL'

Prof. Dr. Mehmet Koç, 'İlk Adım Ebe-Gebe Okulu Projesi' ile temel hedefin normal doğumu teşvik ederek sezaryen oranlarının düşürülmesi olduğunu, bu konunun Sağlık Bakanlığı'nın da en önemli hedefleri arasında yer aldığını ifade etti. Koç, "Özellikle doğum kaygısı yaşayan anne adaylarımız bu korkularından verilen eğitimler ile kurtuluyor ve bilinçlenen gebelerimizin durumu ailelerine de çok olumlu yansıyor. Yapılan bu eğitimler sonucunda alınan geri bildirimler anne adaylarımızın 'keşkesiz' bir doğum süreci geçirdiklerini de bizlere gösteriyor" diyerek projenin önemine değindi.