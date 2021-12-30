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Giriş Tarihi: 31.12.2021

Online platformda 200 milyon dolarlık vurgun

ABBAS ÇAKAR
Online platformda 200 milyon dolarlık vurgun

İnternet üzerinde kurulan Çin merkezli Hik Online isimli platformun kullanıcıları, iddialara göre kısa bir süre önce sisteme yatırdıkları paralarını alamamaya başladı. Ardından ise kullandıkları uygulamaya giremedi. Yaşadıkları sorunlarla ilgili kimseye ulaşamayan ve dolandırdıklarını ileri süren kullanıcılar, soluğu farklı illerde bulunan cumhuriyet savcılıklarında aldı. Yeni bir saadet zinciri olarak nitelendirilen Hik Online Platformunun, Türkiye'de geride binlerce mağdur bırakıp, 200 milyon dolarlık vurgun yaparak işlemlerini durdurduğu iddia edildi.

Platform yöneticilerinin 250'şer kişiden oluşan 230 Whatsapp gurubundan binlerce üye ile iletişim kurdukları belirlendi. Whatsapp guruplarında yayınlanan cazip görsellerle insanları para yatırmalarına ve kat ve kat para kazanma tavsiyelerinde bulunulduğu, bu görsel ve yazıların ise süreli mesaj özelliği ile 7 gün sonra silindiği, paraların da kiralık hesaplara yatırtıldığı öğrenildi. Başlarda üye toplamak için, düşük miktarlarda para yatıranlara para kazandırarak üye sayısını arttıran sistem, verilen görevleri yapan kişilere ek bonus olarak paralar yatırılıyordu. Para kazananlar, daha çok kazanmak amacıyla yüklü yatırımlar yapıyordu.

DÜNYADA 20 MİLYON KULLANICI

Küresel çapta 20 milyondan fazla kullanıcısı olduğu öğrenilen, Çin merkezli Hik Online'na sadece davet alanların girdiği ve sisteme ait uygulamanın da bu davetle belirtildi. Sistem, yatırılan para kadar, internet üzerinde en çok kullanılan yurt dışı alışveriş sitelerinden sanal alışveriş yapıp, ay sonunda yatırılan meblağ kadar da para kazanma olanağı sağlıyordu.

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Online platformda 200 milyon dolarlık vurgun
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