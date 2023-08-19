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Giriş Tarihi: 19.8.2023

Online randevu alırken 85 bin lirasını kaptırdı

Kocaeli’nde yaşayan 73 yaşındaki Salih Ateş, kimliğini değiştirmek için nüfus müdürlüğünden randevu almak isterken girdiği internet sitelerinde siber dolandırıcıların tuzağına düştü. Ateş, 85 bin TL dolandırılarak mağdur oldu

ABBAS ÇAKAR
Online randevu alırken 85 bin lirasını kaptırdı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde oturan 73 yaşındaki Salih Ateş, kimliğini değiştirmek için Nüfus Müdürlüğü'nden randevu almak isterken girdiği internet sitelerinde siber dolandırıcıların kurbanı oldu. Ateş, 85 bin TL dolandırılarak mağdur oldu. Darıca İlçesi Sırasöğütler Mahallesi'nde oturan Ateş, nüfus cüzdanını yeniletmek amacıyla online randevu almak istedi. İnternet arama motoruna "Darıca Nüfus Müdürlüğü randevu " yazdı. Sonra çıkan sonuçlardan birine tıkladı. Ancak site kendisinden devamlı olarak onay kodu talep etti. Defalarca onay kodunu verdikten sonra, SMS mesajlarını kontrol etti. İşte o zaman gelen kodların kimlik yenileme ile ilgisi olmadığını ve dolandırıclar tarafından tuzağa düştüğünü anladı.



85 BİN LİRALIK HARCAMA
Salih Ateş, "Kimliğimi yenilemek için nüfus müdürlüğünden randevu almak istedim. İnternet arama motoruna girerek randevu için arama yaptım. Karşıma çıkan siteye girdim. Kimlik bilgilerimi verdim. Sonra ödeme istendiği için banka kart bilgilerimi verdim. Sonra ilerlemek ve işlemi tamamlamak istedim. Sürekli onay kodu istedi. Ben girdikçe yeni onay kodu istedi. İşlem yarım kalmasın diye defalarca gelen onay kodunu girdim. Daha sonra gelen SMS'lere baktım. Benim adıma farklı firmalardan 85 bin TL'ye yakın harcama yapıldığını öğrendim. Kartımı iptal ettirdim. Bu konunun araştırılmasını ve suçluların bulunmasını istiyorum. Şikâyetçi ve davacıyım. Mağdurum" dedi.

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Online randevu alırken 85 bin lirasını kaptırdı
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