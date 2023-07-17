Önümüzdeki 6 güne dikkat

Türkiye ile birlikte Avrupa'da birçok ülke sıcak hava dalgasının etkisiyle kavruluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni sıcak havası dalgasına dikkat çekti. Marmara ve Ege bölgelerinde yarından itibaren sıcaklıkların 3 ila 8 derece artacağı bildirilirken sıcak havanın 24 Temmuz'a kadar süreceği kaydedildi.Bu tarihler arasında sıcaklıklar İstanbul'da 32-35, Edirne'de 38-41, Kırklareli'nde 35-39, Tekirdağ'da 33-36, Kocaeli'nde 37-39, Sakarya'da 35-37, Yalova'da 31-33, İzmir'de 37-38, Aydın'da 42-44, Çanakkale'de 34-40, Balıkesir'de 34-39, Manisa'da 39-43, Denizli'de 39-42, Muğla'da 38-43 derece olacak. Kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların 11.00-16.00 saatleri arasında dikkatli olması istendi.İspanya'da bu hafta 44 dereceye kadar çıkacak olan sıcaklık 30'dan fazla ili etkileyecek. Endülüs ve Katalonya bölgelerinde kuraklığa karşı su kesintileri yapılıyor. İtalya'nın Sicilya ve Sardinya adalarında sıcaklığın bu hafta içinde 47-48 dereceyi bulması bekleniyor. Bulgaristan'da 29 bölgeden 24'ünde "sarı alarm" ilan edildi. İsviçre ve Avusturya'da aşırı sıcakların ardından fırtına ve yağış bekleniyor. İngiltere'de ağustos ortasına kadar sıcak havanın etkili olması beklenmiyor.