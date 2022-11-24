Onun başına gelen ’’Pişmiş tavuğun’’ başına gelmedi! Evde kilitli kaldı işte kovuldu





2 çocuk babasıyım, patronuma seslenmek istiyorum, beni işime geri alırsanız sevinirim haberleri izlediniz herhangi bir kötü, art niyet yoktu. Haberlerde de izlediğiniz gibi kapı kilidi açılmadığından dolayı jandarma ve itfaiye ekipleriyle aşağı indirildim.