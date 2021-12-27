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Giriş Tarihi: 28.12.2021

O’nun dizeleri vatanın tapusudur

O’nun dizeleri vatanın tapusudur

İstiklal Marşı’nın şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 85. yılında kabri başında dualarla anıldı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop: İstiklal Marşı, milletin ve vatanın dizelere dökülmüş tapusudur

İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 85. yılı dolayısıyla, kabri başında anma töreni düzenlendi. Ersoy'un, Edirnekapı'daki kabri başında yapılan anma törenine il protokolünün yanı sıra çok sayıda vatandaş da katıldı. Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon, anma töreninin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dedesinin kabrine her zaman gelmeye çalıştığını ancak bu ziyaretlerin gençlerle toplu halde daha anlamlı olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mehmet Akif'in milletimize miras bıraktığı fikirleri, eserleri ve milli mücadele ruhunu, nesiller boyunca yaşatmak boynumuzun borcudur" dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise yaptığı paylaşımda, "Onun 63 yıllık hayatında siyah, lekeli, şaibeli hiçbir nokta olmamıştı. Akif, istiklalimizin manzum eserini kaleme alırken, yüreğinden adeta bir fırtına gibi kopan sesi dinlemiş, vatana ve millete duyduğu emsalsiz sevdayı kıtalar halinde nakşetmişti" mesajına yer verdi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Samsun'da katıldığı "İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu"nda konuştu. İstiklal Marşı'nın milletin ve vatanın dizelere dökülmüş tapusu olduğunu belirten Şentop, "Tam bağımsız bir millet ve devlet olarak var olma irademizin toplumsal sözleşmesidir. Devletin ve Anayasa'nın tek ideolojisidir. Sözden dokunmuş bayrağımızdır" dedi.

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O’nun dizeleri vatanın tapusudur
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