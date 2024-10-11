Önüne gelen 3 kişiyi bıçaklayan şüpheli tutuklandı: İfadesinde bilgisayar oyunlarından etkilendim dediği ortaya çıktı!

İstanbul Başakşehir'deki bir alışveriş merkezinde, 10 Ekim günü saat 17.15 sıralarında siyah giysili ve kapüşonlu bir saldırgan, önüne gelen kişilere vücudunun üst bölgesini hedef alarak bıçakla saldırdı. Saldırıda 58 yaşındaki E.Ç., 32 yaşındaki S.Y. ve 14 yaşındaki H.F.E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, güvenlik kameralarından saldırıyı gerçekleştiren 17 yaşındaki M.G.'yi tespit etti. Şüpheli aynı gün evinde yakalanarak gözaltına alındı ve 11 Ekim'de adliyeye sevk edildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Emniyette pedagog eşliğinde ifadesi alınan M.G., sürekli bilgisayar ve telefonda savaş oyunları oynadığını, bu oyunları bırakıp gerçek hayatta oynamasına dair rüyalar gördüğünü, olay günü de benzer bir rüya gördüğünü belirtti. Uyandıktan sonra mutfaktan bıçak aldığını ve dışarı çıktığını söyleyen M.G., dışarıda kafede oturan insanları görünce, özellikle birini seçmeden, oyunlardaki gibi insanların kendisine saldıracağını düşündüğü için bıçakla saldırdığını ifade etti. Emniyetteki işlemler sonrası adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.