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Giriş Tarihi: 16.12.2024

Önüne ne gelirse çarparak 40 kilometre gitti

Fırat KESKİNKILIÇ Fırat KESKİNKILIÇ
Önüne ne gelirse çarparak 40 kilometre gitti
İstanbul Silivri'de alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçen Ç.B., Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine kadar yaklaşık 40 kilometrelik güzergahta önüne ne gelirse çarptı. Aracın ön camı, kaputu ve tamponu hasar gören otomobili Çerkezköy polisi Fatih Caddesi üzerinde durdurdu. Yapılan kontrolde sürücünün yasal sınırın çok üstünde 1.58 promil alkollü olduğu belirlendi. Ç.B., Silivri'den geldiğini, güzergahta tabela, duba ve kaldırıma çarptığını söyledi. Alkolün etkisiyle ayakta durmakta zorlanan sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, 6 bin 500 TL cezai işlem uygulandı. Otomobil çekici ile otoparka götürüldü.
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Önüne ne gelirse çarparak 40 kilometre gitti
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