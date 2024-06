Önünü kesip aracı gasp ettiler! Polise ateş eden gaspçı vurularak yakalandı

Otomobille ilerleyen E.T kaza yaptı. Şüpheliler araçtan inip kaçmaya başladı. E.T yakalanacağını anlayınca polis ekiplerine ateş etmeye başladı. Yaya olarak kaçmaya başlayan E.T polis ekipleri tarafından silahla vurularak etkisiz hale getirildi. Kurşunlar bir iş yerine de isabet etti. Kaçan E.D (22) adlı diğer şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı.