Önünü kesip aracı gasp ettiler! Polise ateş eden gaspçı vurularak yakalandı

Olay, saat 03.00 sıralarında Ahmet Yesevi Mahallesi Biberlik Caddesi ve Eren Sokak kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre, Sancaktepe'deki evinde anne ve babasıyla kavga eden 22 yaşındaki E.T, silah alıp 2 arkadaşıyla birlikte Sultanbeyli'ye geldi.
2 şüpheli etrafı kolaçan ederken E.T, park halindeki otomobildeki sürücüye silah kabzasıyla vurarak aracı gasbetti. Araç sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. Şüpheliler gasbedilen araca binerek uzaklaştı.
Otomobille ilerleyen E.T kaza yaptı. Şüpheliler araçtan inip kaçmaya başladı. E.T yakalanacağını anlayınca polis ekiplerine ateş etmeye başladı. Yaya olarak kaçmaya başlayan E.T polis ekipleri tarafından silahla vurularak etkisiz hale getirildi. Kurşunlar bir iş yerine de isabet etti. Kaçan E.D (22) adlı diğer şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı.