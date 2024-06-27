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Giriş Tarihi: 27.6.2024 13:22

Önünü kesip aracı gasp ettiler! Polise ateş eden gaspçı vurularak yakalandı

İstanbul Sultanbeyli’de bir aracın önünü kesen gaspçılar ellerindeki silahla araç sürücüsünü indirip aracı gasp etti. Ardından o araçla olay yerinden kaçmaya başladı. Etraftaki araçlara çarparak kaçan gaspçılar polise ateş açtı. Ekipler gaspçılardan birini yaralı olarak ele geçirdi. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Önünü kesip aracı gasp ettiler! Polise ateş eden gaspçı vurularak yakalandı

Olay, saat 03.00 sıralarında Ahmet Yesevi Mahallesi Biberlik Caddesi ve Eren Sokak kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre, Sancaktepe'deki evinde anne ve babasıyla kavga eden 22 yaşındaki E.T, silah alıp 2 arkadaşıyla birlikte Sultanbeyli'ye geldi.

2 şüpheli etrafı kolaçan ederken E.T, park halindeki otomobildeki sürücüye silah kabzasıyla vurarak aracı gasbetti. Araç sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. Şüpheliler gasbedilen araca binerek uzaklaştı.

Otomobille ilerleyen E.T kaza yaptı. Şüpheliler araçtan inip kaçmaya başladı. E.T yakalanacağını anlayınca polis ekiplerine ateş etmeye başladı. Yaya olarak kaçmaya başlayan E.T polis ekipleri tarafından silahla vurularak etkisiz hale getirildi. Kurşunlar bir iş yerine de isabet etti. Kaçan E.D (22) adlı diğer şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı.

Olayda yaralanan şüpheli ambulansla Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde E.T'nin çeşitli suçlardan 20 adet kaydı olduğu öğrenildi. Gasbedilen otomobilde ve iş yerinde incelemeler yapıldı. Polisin kaçan diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

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Önünü kesip aracı gasp ettiler! Polise ateş eden gaspçı vurularak yakalandı
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