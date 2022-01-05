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Giriş Tarihi: 5.1.2022 11:17 Son Güncelleme: 5.1.2022 11:22

Onur Çınar Kaplan cinayetinin zanlıları yakalandı

ABBAS ÇAKAR
Onur Çınar Kaplan cinayetinin zanlıları yakalandı

Kocaeli Darıca İlçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada, 31 yaşında olduğu öğrenilen Onur Çınar Kaplan, tartıştığı 2 kişi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaya karışan 2 zanlı ise polisin sıkı takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli Darıca İlçesi Osmangazi Mahallesinde önceki gün yaşanan olayda, Hasan Tahsin Caddesi üzerinde yürümekte olan Onur Çınar Kaplan (31), aralarında geçmişe dayanan bir husumet olduğu öğrenilen İ.K ve U.K ile karşılaştı. Kaplan ve diğer ikili arasında sözlü olarak başlayan tartışma, bir anda kavgaya dönüştü. Kavga esnasında, Kaplan'ın tartıştığı kişilerden biri, üzerinde taşıdığı bıçak ile kendisini yaraladı.

Olay sonrası İ.K ve U.K olay yerinden hızla kaçarken, çevredekiler hemen 112 Acil Yardım Hattına ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine ulaşan 112 ekibi, yaralı genci yaptıkları ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen, servis şoförü olarak çalıştığı öğrenilen evli ve 1 çocuk babası şoförü Kaplan kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan 2 şüpheli ise Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Gözaltındaki şahısların tamamlanan işlemleri sonrası adli merciilere sevk edilmesi bekleniyor.

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Onur Çınar Kaplan cinayetinin zanlıları yakalandı
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