Onur yaşam mücadelesini kaybetti

Kızıltepe ilçesi Tepebaşı mahallesinde 20 Temmuz Çarşamba günü meydana gelen olayda; akşam saatlerinden çalıştığı berber dükkanından bisikletiyle evine giden 12 yaşındaki Onur Başboğa'nın kafasına sokak ortasında nereden geldiği belli olmayan bir kurşun isabet etti. Yorgun mermi olduğu tahmin edilen kurşun ile kanlar içerisinde yere yığılan talihsiz çocuk ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Hastanede ilk müdahalesi yapılan Onur Başboğa'nın çekilen tomografisinde kafasına mermi isabet ettiği belirlendi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan ve beyin ölümü gerçekleşen 12 yaşındaki talihsiz çocuk 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.

Olayın yaşandığı bölgede büyük bir titizlikle çalışma başlatan ve araştıran polis ekiplerinin olay saatinde o bölgede silah sıkan 3 kişiyi gözaltına aldığı ve olay ile ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.