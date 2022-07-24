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Giriş Tarihi: 24.7.2022 15:05 Son Güncelleme: 24.7.2022 15:17

Onur yaşam mücadelesini kaybetti

Mardin Kızıltepe’de ilçesinde evine giderken kafasına isabet eden serseri kurşunla ağır yaralanan 12 yaşındaki Onur Başboğa yaşam mücadelesini kaybetti.

Halit SOLHAN Halit SOLHAN
Onur yaşam mücadelesini kaybetti

Kızıltepe ilçesi Tepebaşı mahallesinde 20 Temmuz Çarşamba günü meydana gelen olayda; akşam saatlerinden çalıştığı berber dükkanından bisikletiyle evine giden 12 yaşındaki Onur Başboğa'nın kafasına sokak ortasında nereden geldiği belli olmayan bir kurşun isabet etti. Yorgun mermi olduğu tahmin edilen kurşun ile kanlar içerisinde yere yığılan talihsiz çocuk ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Hastanede ilk müdahalesi yapılan Onur Başboğa'nın çekilen tomografisinde kafasına mermi isabet ettiği belirlendi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan ve beyin ölümü gerçekleşen 12 yaşındaki talihsiz çocuk 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.

Olayın yaşandığı bölgede büyük bir titizlikle çalışma başlatan ve araştıran polis ekiplerinin olay saatinde o bölgede silah sıkan 3 kişiyi gözaltına aldığı ve olay ile ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.

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Onur yaşam mücadelesini kaybetti
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