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Giriş Tarihi: 2.8.2022 15:07 Son Güncelleme: 2.8.2022 15:20

Onur’un katilini yakalayan emniyet ekibine başarı belgesi

Mardin’in Kızıltepe Kaymakamı/Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, maganda kurşunuyla hayatını kaybeden 12 yaşındaki Onur Başboğa’nın katilinin yakalanmasında sağlayan emniyet personellerini başarı belgesiyle ödüllendirdi.

Halit SOLHAN Halit SOLHAN
Onur’un katilini yakalayan emniyet ekibine başarı belgesi

Kızıltepe ilçesinde 20 Temmuz tarihinde yaşanan üzücü olayda 12 yaşındaki Onur Başboğa, eve dönüş yolunda alnına isabet eden 'yorgun mermi' sonucu ölümüne sebep olan zanlının ortaya çıkarılıp yakalanmasını sağlayan emniyet personellerine Kızıltepe Kaymakamı/Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam tarafından başarı belgesi verildi. Kızıltepe Kaymakamı/Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, olaydan sonra yaptığı açıklamada failin yakalanmasının an meselesi olduğunu açıklamıştı. Kaymakam Çam, Olayın failinin kısa sürede yakalanmasını sağlayan Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü personellerini, İlçe Emniyet Müdürü Cenk Gedik ile birlikte makamında kabul ederek kendilerini tebrik edip başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Olay, 20 Temmuz'da Kızıltepe ilçesine bağlı Tepebaşı Mahallesi'nde yaşanmıştı. Bakkaldan ekmek alan 12 yaşındaki Onur Başboğa, eve dönüş yolunda alnına isabet eden 'yorgun mermi' sonucu ağır yaralanmış, başındaki kurşunla Hastaneye kaldırılan Başboğa, 4 gün süren yaşam savaşını kaybetmiş ve küçük çocuk, ailesi ve yakınları tarafından gözyaşları arasında toprağa verilmişti. Olay sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleriyle Kızıltepe İlçe Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin katılımıyla oluşturulan özel ekibin yürüttüğü ortak çalışmada Onur Başboğa'nın hayatını kaybettiği bölgedeki 200 güvenlik kamerasının yaklaşık 300 saatlik görüntüsünü saniye saniye incelendi. Titiz çalışma sonucunda elde edilen ipuçları ve uzmanların bilimsel görüşleri doğrultusunda elde edilen bilgiler sonucu özel ekip, küçük çocuğun hayatını kaybettiği bölgede yaptığı çalışma sonucu silahın yaklaşık 1.4 kilometre uzaklıktaki bir nişan töreni yapılan düğün salonunun açık alanında havaya silah sıkanlar arasından 22 yaşındaki Mahmut A. tarafından havaya sıkılan silahtan ateşlenmiş olduğunu tespit etti. Polis tarafından evinden alınan zanlı emniyetteki sorgusunun ardından adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Onur’un katilini yakalayan emniyet ekibine başarı belgesi
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