Opera sanatçısı: "Boş vaatlerle dolandırıldım"

Amerika'da yaşayan Opera sanatçısı Mete Taşın, yeni çıkardığı albümünün Türkiye'de tanıtımını yapmak için birçok ünlü isme basın ve iletişim danışmanlığını yapan Tuğçe Keloğlu ile anlaştı. Anlaşma gereği Mete Taşın'ın şarkıları müzik kanallarında yayınlanacak ve röportajları gazetede yayınlanacaktı.

14 BİN LİRA ÖDEDİ

Opera sanatçısı, Keloğlu'na klibin yayınlanması, PR çalışmaları ve dergi tanıtımları için toplamda 14 Bin Lira ödeme yaptı. Taşın, kendisine ulusal gazetede röportajı yayınlanacağı söylendiğini fakat yerel bir gazetede yayınlandığını, klibin ise hiçbir kanalda yayınlanmadığını ileri sürdü.

''BOŞ VAATLERLE DOLANDIRDI''

Amerika'da yaşadığı için Tuğçe Keloğlu ile telefon üzerinden iletişim kurmak zorunda kalan Taşın, kendisine ünlü bir dergi ve programda yer ayırttığını söylendiği fakat sonrasında boş vaat olduğunu öğrenince harekete geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran opera sanatçısı ''Beni boş vaatlerle dolandırdı'' diyerek Tuğçe Keloğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.