Haberler Yaşam Haberleri Opera sanatçısı: "Boş vaatlerle dolandırıldım"
Giriş Tarihi: 22.5.2022 16:25 Son Güncelleme: 22.5.2022 16:30

Opera sanatçısı: "Boş vaatlerle dolandırıldım"

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Opera sanatçısı: Boş vaatlerle dolandırıldım

Amerika’da yaşayan opera sanatçısı Mete Taşın, Türkiye’deki albüm tanıtımı için anlaştığı birçok ünlü isme basın ve iletişim danışmanlığı yapan Tuğçe Keloğlu tarafından dolandırıldığını iddia etti. Keloğlu’nun boş vaatlerde bulunarak kendisinden 14 Bin Lira aldığını ileri süren ünlü opera sanatçısı suç duyurusunda bulundu.

Amerika'da yaşayan Opera sanatçısı Mete Taşın, yeni çıkardığı albümünün Türkiye'de tanıtımını yapmak için birçok ünlü isme basın ve iletişim danışmanlığını yapan Tuğçe Keloğlu ile anlaştı. Anlaşma gereği Mete Taşın'ın şarkıları müzik kanallarında yayınlanacak ve röportajları gazetede yayınlanacaktı.

14 BİN LİRA ÖDEDİ

Opera sanatçısı, Keloğlu'na klibin yayınlanması, PR çalışmaları ve dergi tanıtımları için toplamda 14 Bin Lira ödeme yaptı. Taşın, kendisine ulusal gazetede röportajı yayınlanacağı söylendiğini fakat yerel bir gazetede yayınlandığını, klibin ise hiçbir kanalda yayınlanmadığını ileri sürdü.

''BOŞ VAATLERLE DOLANDIRDI''

Amerika'da yaşadığı için Tuğçe Keloğlu ile telefon üzerinden iletişim kurmak zorunda kalan Taşın, kendisine ünlü bir dergi ve programda yer ayırttığını söylendiği fakat sonrasında boş vaat olduğunu öğrenince harekete geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran opera sanatçısı ''Beni boş vaatlerle dolandırdı'' diyerek Tuğçe Keloğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

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Opera sanatçısı: "Boş vaatlerle dolandırıldım"
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