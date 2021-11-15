Operasyonda çok sayıda kaçak alkol ele geçirildi

Denizli İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde alkollü içki kaçakçılığı yapan şahıslara geçit vermiyor.
Polis ekiplerince, yasadışı yollardan alkol imalatı yapılan bir adres tespit edildi. Tespit edilen adrese ekipler operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, 219 litre kaçak alkol, 452 litre kaçak alkol yapımında kullanılan etil alkol, 100 şişe farklı marka ve ebatlarda kaçak alkollü içki, 75 adet boş içki şişesi, 69 adet alkol yapımında kullanılan aroma, 64 adet alkol yapım kiti, 33 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Ayrıca operasyonda, alkol imalatı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Öte yandan, emniyetteki işlemlerinin ardından, şüpheli 2 şahsa adli makamlarca "Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı" suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi.