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Giriş Tarihi: 7.6.2023 10:45

Operasyonla ele geçirdiler… Piyasa değeri üç milyon lira…

İstanbul’da düzenlenen operasyonda piyasa değeri üç milyon lira olan sahte içki ve malzeme ele geçirildi.

Emir SOMER Emir SOMER
Operasyonla ele geçirdiler… Piyasa değeri üç milyon lira…

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Esenler İlçesi'nde bir depoya ve nakliye amaçlı kullanılan iki araca "Sahte İçki" operasyonu düzenledi.

Piyasa değeri yaklaşık üç milyon lira olan iki bin 326 dolu içki şişesi, bin 800 adet boş içki şişesi, bir ton 75 litre alkollü sıvı, bin 655 adet alkollü içki şişesi kapağı, beş bin 250 adet etiket, üç bin 100 sahte bandrol, iki litre alkol renklendirici boya, bir litre alkol aroması, bir adet alkol kapaklamaya yarayan ısıtıcı, huni ve plastik hortumlar ele geçirildi. İki araca el konuldu. Gözaltına alınan üç kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer şüpheli ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Operasyonla ele geçirdiler… Piyasa değeri üç milyon lira…
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